الخميس 07 ديسمبر 2023
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سياسة

ختام فعاليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر والاستعداد بغرف عمليات بـ 26 محافظة

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

تستعد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بغرف عمليات في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أيام.

واختتمت الحملة أمس مؤتمراتها الشعبية قبل بدء الصمت الانتخابي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وهو المؤتمر الرابع بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري. 

 

شارك في المؤتمر، المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب، والنائب عبد الله مبارك، عضو مجلس النواب، أمين محافظة القليوبية، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية، فضلًا عن حضور أكثر من عشرة آلاف مواطن من محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهم "القاهرة - القليوبية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- كفر الشيخ".

 

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وكشف اللواء محمد صلاح أبوهميلة، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النشاط الذي قامت به الحملة منذ أن بدأت عملها، وحتى فترة الصمت الانتخابي والمقرر بدايتها في الثامن من شهر ديسمبر الحالي.

وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع المرشح حازم، من أجل طرح البرنامج الانتخابي في العديد من وسائل الإعلام، فضلًا عن عرضه ومناقشته مع العديد من الكيانات السياسية.

من جانبه استعرض المرشح حازم عمر، خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن المشاكل التي تهم محافظات هذا القطاع تتلخص في التعليم والصحة، وبعض المشاكل المتشابهة بين المحافظات، وقد قمنا في برنامجنا بحل هذه المشاكل ووضع خطة للعمل على تطويرها.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج يهتم في المقام الأول بالطبقات الضعيفة والمتوسطة، فضلًا عن الاهتمام بالفلاحين وتعظيم عائدهم ودخلهم، وذلك من خلال رفع الكفاءة المحصولية والإنتاجية لهم، بالإضافة إلى تحديد الزراعات التعاقدية.

واختتم كلامه قائلًا: التفاصيل الدقيقة في برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنها في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لاسيما أنها  تتضمن دراسات موسعة وحلول جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو المؤتمر الرابع والأخير، من بين أربعة مؤتمرات، كانت الحملة قد أعلنت عن عقدهم، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.


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