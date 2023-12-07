الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تعلن مقتل جنود إسرائيليين في خان يونس

حماس،فيتو
حماس،فيتو

 أعلنت حركة حماس، الخميس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الإحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

قنص جنديين إسرائيليين

وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".

وأضافت في إعلان منفصل: "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".

 

معارك برية بين جيش الإحتلال الإسرائيلي

 وتشهد خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، معارك برية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس، كما تستهدفها القوات الإسرائيلية بعمليات قصف عنيفة.

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وقالت إسرائيل الخميس إنها قتلت عددا من المسلحين في خانيونس، من بينهم مسلحان خرجا لإطلاق النار من نفق، غداة دخول القوات الإسرائيلية وسط المدينة.

نزوح عشرات الآلاف

وقالت حماس في وقت سابق، إن "القتال كان ضاريا" في خانيونس، التي شهدت نزوح عشرات الآلاف من سكانها إلى أقصى جنوب قطاع غزة.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي حماس قطاع غزة

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