محافظ أسوان يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، والتأكيد على خروجه بالشكل الذى يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الإستحقاق الدستورى.

وشملت جولة المحافظ التى رافقه فيها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلًا عن القيادات التعليمية والتنفيذية تفقد لجان مدارس شجرة الدر الإبتدائية، وأبطال أكتوبر الإبتدائية، ومحمد منير الإبتدائية، وأسوان الثانوية التجريبية للبنات، والعقاد الثانوية العسكرية للبنين، والتى تأتى ضمن 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضًا 12 لجنة للوافدين بكافة مقرات المراكز واللجان الإنتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

Advertisements

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى، وتجهيز القاعات المخصصة لصناديق الإقتراع بشكل جمالى وحضارى، مع نهو تنفيذ أى أعمال من الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات، وكذا المنظفات والمطهرات اللازمة، ورفع أى إشغالات أو تراكمات أو مخلفات أمام اللجان الإنتخابية أو الطرق المؤدية إليها، والعمل على تسويتها بشكل جمالى وحضارى، مع تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء.

وكلف بوضع خطة للاستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، وأيضًا توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان.

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطها بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والعمل على التدخل السريع، مؤكدًا على يتوازى ذلك مع تحقيق التأمين الكامل للجان الإنتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أى انقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.

ووجه أشرف عطية بقيام السكرتير العام لإستكمال تفقد اللجان الانتخابية لنقل توجيهات المحافظ فيما يتعلق بتحقيق الجاهزية الكاملة بها للخروج بالشكل المشرف لهذا العرس التاريخى.