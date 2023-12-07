محافظ أسوان يكرم مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش
كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش، بإهدائه درع المحافظة تقديرًا لجهوده البارزة خلال فترة توليه مسئولية المديرية.
وأكد اللواء أشرف عطية أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين في عملهم ورفع مستوى الأداء خلال فترة توليه كان من أبرزها انتظام العملية التعليمية على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التكدس داخل الفصول، وخاصة في المناطق الشعبية والنائية والقرى بزيادة عدد المدارس سواء التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو الصيانة الشاملة لها.
وتمنى محافظ أسوان التوفيق لمن سيتولى مسئولية المديرية، وأن يكون خير خلف، ويعمل على استثمار إمكانيات المديرية بالشكل الأمثل بما يصب في صالح مواطني المحافظة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.