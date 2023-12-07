محافظ أسوان يكرم مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش، بإهدائه درع المحافظة تقديرًا لجهوده البارزة خلال فترة توليه مسئولية المديرية.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين في عملهم ورفع مستوى الأداء خلال فترة توليه كان من أبرزها انتظام العملية التعليمية على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التكدس داخل الفصول، وخاصة في المناطق الشعبية والنائية والقرى بزيادة عدد المدارس سواء التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو الصيانة الشاملة لها.

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وتمنى محافظ أسوان التوفيق لمن سيتولى مسئولية المديرية، وأن يكون خير خلف، ويعمل على استثمار إمكانيات المديرية بالشكل الأمثل بما يصب في صالح مواطني المحافظة.