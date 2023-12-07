ممثل حملة السيسي: لدينا رؤية تعتمد على اقتصاد السوق الحر وزيادة الإنتاج المحلي

دعا الدكتور سمير صبري، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري للنزول خلال الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، وأن يظهروا مصر بشكل مشرف أمام العالم أجمع كما حدث في انتخابات المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حول الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

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وأضاف: "مرشحنا مختلف عن باقي المرشحين في أنه الرئيس الحالي، فالبرنامج الاقتصادي واضح على مدار الـ 10 سنوات، وهو تعتمد على اقتصاد السوق الحر والمهتم بالمواطن البسيط، وهى خلطة انتهجها الرئيس السيسي، واهتم بالمواطن البسيط وكل أنواع الاستثمار وفكر السوق الحر، والاندماج بالاقتصاد العالمي والتركيز على تنوع مصادر الاقتصاد المصري، والعودة إلى الإنتاج والبنية التحتية واستيعاب كل الأيدي العاملة".

وأكد أنه خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تضاعف الإنتاج المحلي، والاقتصاد المصري شهد نقلة غير مسبوقة، كما أنه انخفضت معدلات البطالة إلى النصف، وكذلك زادت وتضاعفت تحويلات المصريين في الخارج، علاوة على دخول المناطق الصناعية والزراعية.

وأدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.