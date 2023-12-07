الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

زراعة البنجر في المنيا،
زراعة البنجر في المنيا، فيتو

تتميز محافظة المنيا بزراعة بنجر السكر، ما يجعله يحظى بأهمية كبيرة في عروس الصعيد، حيث يمكن لهذه الزراعة أن تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر، وتوفير مدخلات للصناعات الغذائية والمشروبات.

في السطور القادمة، فيتو ترصد أهم 10 معلومات حول زراعته.

1. المنيا من أبرز المحافظات المنتجة لبنجر السكر في مصر، وتحظى زراعته بأهمية كبيرة في الاقتصاد المصري.

2. محافظة المنيا تعد أحد أهم مراكز زراعة بنجر السكر في مصر، حيث تتميز بتربتها الخصبة ومناخها الملائم لنمو هذه النبتة.

3. زراعة بنجر السكر تساهم في توفير فرص عمل للمزارعين والعمال في المحافظة.

Advertisements

4. بنجر السكر في المنيا، يعتبر مصدرًا هامًا للسكر، الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية ويستخدم في العديد من الصناعات الغذائية والمشروبات

5. إنتاج بنجر السكر في المنيا يعزز الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.

6. يتميز بنجر السكر في عروس الصعيد بقدرته على التحمل والنمو في ظروف المناخ المتغيرة والتربة ذات الجودة المتوسطة، مما يجعله مناسبًا للزراعة في مراكز المحافظة التسع.

7. توجد مصانع تصنيع السكر في المنيا، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية ودعم الصناعات الغذائية المحلية.

8. في حالة استخدامه والاهتمام بزراعته في المنيا، يمكن تلبية جزء من هذا الطلب المتزايد من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

9. يمكن استخدام بنجر السكر أيضًا في إنتاج العصائر والمنتجات الصحية الأخرى، مما يوسع قاعدة الاستخدامات الممكنة لهذه النبتة.

10. زراعة بنجر السكر تسهم في تحسين حالة البيئة، حيث يساهم في امتصاص الكربون وتحسين جودة التربة، ويعتبر بديلًا مستدامًا للمحاصيل الأخرى التي تستهلك موارد كبيرة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظة المنيا زراعة بنجر السكر في محافظة المنيا بنجر السكر في محافظة المنيا بنجر السكر إنتاج بنجر السكر في المنيا المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

ضبط 235 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على 1762 حالة خلال قافلة بمركز سمالوط بالمنيا

توزيع سلع غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بمراكز المنيا

تأهيل ورفع كفاءة 34 منزلًا للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

ضبط 2046 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز

محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن بوحدات الرعاية الأولية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالمنيا

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

المزيد
الجريدة الرسمية