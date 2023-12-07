مدارس الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية (صور)

أنهت مدارس الإسكندرية استعداداتها للانتخابات الرئاسية والتي تبدأ يوم الأحد القادم 10 ديسمبر وتستمر لمدة ثلاث أيام، وتستخدم فيها أغلى المدارس لجان للاقتراع والتصويت في الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

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قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التعليم: إن الإسكندرية بها 318 لجنة داخل العملية التعليمية بينهم 8 لجان عامة، تم الاستعداد لهم بشكل كامل سواء من الجوانب اللوجستية، وتأمين صناديق الاقتراع، كما تم تجهيز كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وأماكن لاستقبال الناخبين بداخل أفنية المدارس، مؤكدًا أن كافة الاستعدادات تمت بشكل كامل بالمحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم التأكيد على توفير الإنارة بشكل كبير في الأفنية وذلك لسهولة التصويت في الفترة المسائية، فضلا عن تجهيز أماكن مؤمنة في اللجنة العامة بحماية من الأمطار خلال عملية، وتجهيز قاعة كبيرة ومسرح لإعلان النتيجة النهائية الخاصة بمحافظة الإسكندرية.



وأكد أبو زيد، أن جميع المدارس منتظمة طلاب ومعلمين، الإجازة فقط للطلاب في المدارس التي يتواجد بها اللجان الانتخابية، أما المعلمين تم إعداد تمركزات لهم بالمدارس القريبة من اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالعملية التعليمية هم حضور خلال أيام الانتخابات الرئاسية.