الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تفاصيل زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية وحضور كشف الهيئة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وكان في استقبال الرئيس بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية

 وشاهد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولًا لكشف الهيئة، حيث تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى أكاديمية الشرطة، وشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

Advertisements

التحديات والقضايا الإقليمية

 وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلى فى إطار التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأكاديمية والكليات العسكرية الإنتاج الحربي الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

وزير التموين: زيادة نصيب الفرد من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

تفاصيل مصرع وإصابة 12 شخصا من أسرة واحدة بسبب الميراث.. المتهم كان شريك شقيقته.. استغل نوم الضحايا وأشعل النيران في الشقة.. ويدلي باعترافات تفصيلية

كتائب القسام تعلن الاستيلاء على روبوت أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية