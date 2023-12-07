حملة عبد السند يمامة: مرشحنا يمتلك برنامجا انتخابيا طموحا وواقعيا

قال الكاتب الصحفي ياسر شورى المنسق الإعلامي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن الحملة انتهت من إعداد التوكيلات الخاصة بمتابعة سير العملية الانتخابية في معظم المحافظات.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف أنه تم الاعتماد على التوكيلات العامة وذلك لمتابعة أكبر عدد من اللجان وحتى يكون هناك حرية التحرك للمندوب في المحافظات المختلفة مشيرا إلى أن حزب الوفد لديه لجان عامة على مستوى الجمهورية ولجان في المركز والقرى وتم توزيع المندوبين بقدر الإمكان على هذه اللجان لمتابعة الانتخابات وحضور عملية التصويت والفرز طبقا للضوابط التي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

الانتخابات الرئاسية

وأشار "شوري" أن الحملة اختتمت أعمالها الدعائية بمؤتمر حاشد في مسقط رأس الدكتور عبدالسند يمامة في منطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة وقدم رئيس الوفد خطابا سياسيا وجه فيه الشكر للحضور وتعهد في الخطاب بتطبيق برنامجه الانتخابي الطموح ويعتمد على فقه الأولويات والعمل على المشروعات سريعة الربح وتأجيل المشروعات طويلة المدى والمشروعات القومية يتم إسنادها لمستثمرين لمدة محددة ويصبح بعد ذلك المشروع للدولة.



وأضاف أن برنامج المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة يملك حلول للازمة الاقتصادية ويرفض الاستمرار في القروض والعمل على الحل البديل وهو جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة.