خبير يكشف أخطر السيناريوهات المتوقعة لقطاع غزة ويحذر المقاومة من شهر يناير

قطاع غزة ، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجي والمفكر القومي، إن السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو استمرار إسرائيل في قصف القطاع وتحديدًا جنوب القطاع شهرًا على الأقل خاصة أن إسرائيل أعلنت أن هناك إجراءات خلال أعياد يناير.

إجبار الفلسطينيين بالقوة والقهر النزوح

وأضاف لفيتو أن السيناريو الثاني المتوقع هو إجبار الفلسطنين بالقوة والقهر النزوح باتجاه الحدود المصرية وإحراج الموقف المصري الذي يسعى لإجبار إسرائيل على عمل مناطق آمنة بالوسائل السياسية لوجود اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.

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المقاومة الفلسطينية سوف تتأثر خلال المرة القادمة

وتابع: "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سوف تتأثر خلال المرة القادمة في ظل عدم وجود الدعم لها أو وجود غطاء جوي في ظل الدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل وبالتالي لا يوجد أمامهم خيار إلا شن حرب المدن أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك ترسانة عسكرية أقوى وبالتالي توسيع رقعة الصراع ستخفف الضغط عن المقاومة من خلال فتح الجبهة السورية وجبهة حزب الله وقيام الجيش اليمني باعتراض السفن الأمريكية في باب المندب حينها يمكن للمقاومة أن تنتصر".

فتح الجبهات الأخرى للمقاومة قبل يناير

وواصل حديثه قائلًا: "لا بد من فتح جبهات أخرى للمقاومة قبل يناير وإلا سيزداد الوضع المأساوي في غزة لأن إسرائيل تسعى إلى تغيير جغرافية غزة من خلال إقامة مستوطنات على إطلال القطاع أو ترك المناطق مدمرة بشكل كامل بعد تدمير البنية التحتية وهذا سيوفر لها 20 عامًا على الأقل ارتياح من القطاع وبالتالي المخرج الوحيد هو دعم المقاومة بالسلاح والأموال وفتح جبهات المقاومة".

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