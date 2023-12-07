رئيس العربية للتصنيع يبحث التعاون المشترك مع وفد شركة داسو الفرنسية

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال ختام فعاليات معرض إيديكس 2023 أن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون القائم على توطين التكنولوجيا والتوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

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وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية , حرصت شركة داسو الفرنسية المشاركة في فعاليات معرض إيديكس 2023 على تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وعقد مباحثات هامة بين اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , وAnne Lise Dallut مدير عام شركة داسو الفرنسية في مصر.

وتناولت المباحثات، تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن هناك أن هناك تعاون وشراكة قائمة بين الهيئة العربية للتصنيع , وشركة داسو الفرنسية , حيث تم إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات , ومقرها حلوان, حيث يتم التدريس فيها بمناهج فرنسية متطورة , ومدرسين فرنسيين , بجانب المدرسين المصريين.