الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مساعد وزيرة التخطيط يعقد عدة لقاءات مع مسئولين دوليين لبحث سبل التعاون

السفير هشام بدر،فيتو
السفير هشام بدر،فيتو

عقد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عدة لقاءات ثنائية مع مسئولين دوليين لبحث سبل التعاون لدعم المبادرة، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

واستهل السفير هشام بدر اللقاء الثنائية بلقاء جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بمشاركة المشروعات الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفريق عمل المبادرة، حيث أكد السفير هشام بدر خلال اللقاء حرصه على الشراكة مع اليونيدو مشيدًا بالدعم الذي قدمته المنظمة للمشروعات المشاركة بالمبادرة، موضحًا أن المنظمة ستتبنى استعراض المبادرة أمام العالم للاستفادة من التجربة المصرية من خلالها.

المشروعات الخضراء الذكية

ومن جانبه أشاد مولر بالمبادرة، ونوعية المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة، موضحًا أن الشباب هم الحل والإلهام للمستقبل، كما صرح مولر أن اليونيدو سيعمل كمنصة للترويج للمشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى العالم، ومساعدتهم على إيجاد فرص تمويلية للمشروعات، ومساندتهم لضمان تطوير مشروعاتهم. 
وخلال الاجتماع، قام أصحاب المشروعات الفائزة بتقديم نبذة مختصرة عن مشروعاتهم، والتي حازت على إشادة رئيس منظمة اليونيدو.

 

مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا

 

كما التقى السفير هشام بدر بجيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، واستعرض بدر أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومبادئها، وملخصًا حول المشروعات الفائزة، وامن جانبه أشاد ساكس بالمبادرة ومشروعاتها المبتكرة، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم للمشروعات مع العمل على تشبيكها مع جهات تمويلية للتوسع فيها المشروعات وضمان استدامتها.

وتضمنت مجموعة الاجتماعات، اللقاء الذي ضم السفير هشام بدر بعبد الرحيم سلطان المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جيروم أوشير مدير أول بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر،، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة عقد شراكات ثنائية، وبحث التعاون مع المبادرة بما تمتلكه من خبرات ومشروعات، بتقديم الدعم اللازم في توفير البرامج التدريبية اللازمة، وفرص تمويلية لتلك المشروعات.

واختتم السفير هشام بدر لقاءاته، ببحث سبل التعاون مع السيد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بمصر، حيث استعرض بدر خلال اللقاء أهداف ومبادئ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المشروعات الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة، مشيرًا إلى المشروعات الـ 18 الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة وتفردهم في إيجاد حلول حقيقية ومبتكرة.
وأشاد السويدي بالمشروعات الفائزة موضحًا أهمية عقد اجتماع بحضور المشروعات الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة وبمشاركة عدد من المستثمرين، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات والنظر في إمكانية الشراكة بها.

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