الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

استعجال التقرير الطبي لشاب لقى مصرعه على يد أهل خطيبته في مدينة بدر

التقرير الطبي لشاب
التقرير الطبي لشاب لقي مصرعه،فيتو

 أمرت نيابة بدر، باستعجال التقرير الطبي لجثة شاب لقي مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بتهشم فى الجمجمة.

وتوصلت التحريات، إلى أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوج شقيقة خطيبته ووالدتها وخطيبته قام على إثرها زوج شقيقة خطيبته بتهشيم رأسه بشومة ولاذ بالفرار.

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وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتم القبض على خطيبته ووالدتها وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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