وزير العمل يلتقي وفدًا من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة
جدد حسن شحاتة وزير العمل حرص "الوزارة"،على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، في الملفات والبرامج ذات الاهتمام المشترك..
مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة
ووجه الوزير شحاتة، الإدارات المُختصة،بتشكيل لجنة مُشتركة من "الوزارة"،ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة،لوضع تصور،ومقترحات بشأن التعاون المُستقبلي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة صباح اليوم الخميس بديوان عام الوزارة مع وفدِ من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة يضم: رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، وفرح غزال مدير برامج بالمؤسسة.
الحماية الاجتماعية للعمال
وبحثا الجانبان مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها منها دعم وتعزيز برامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"،و" الحماية الاجتماعية للعمال"..
العمالة الوطنية بالخارج
حضر اللقاء من وزارة العمل:اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
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