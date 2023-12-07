إيقاف شركات للحج بالإسكندرية بسبب المخالفات
أصدرت وزارة السياحة والآثار قرار بإيقاف إحدى شركات السياحة لها مقر في الإسكندرية لمدة ٦ أشهر، وتدعي (د للسياحة) بسبب مخالفات تمت في عملية الحج للعام المنصرم واستجابة لشكاوى حجاج الشركة والتي جرى إثباتها من خلال الوزارة، كما تقرر إيقاف شركة أخرى بالقاهرة (م.ا للسياحه) لمدة عام بسبب شكاوى الحجاج منها.
ورغم صدور قرار وزارة السياحة بإيقاف شركة (د للسياحة) منذ أكثر من ٢٠ يوم، إلا أنه لم يجر تنفيذه حتى الآن وأعلنت الشركة عن رحلة للعمرة وأخرى لحج العام الجديد، مما أثار غضب الحجاج الشاكين واعتبروه تدليسا وتحايلا على القرار، وطالبوا وزارة السياحة بتنفيذ قرارها حتى لا يجري النصب علي حجاج آخرين ويعانون معاناة شديدة مثلهم.
وقالت نجلاء كمون، إحدى الحجاج الشاكين: أن الشركة المشكو في حقها خالفت اتفاقها معانا في الحج العام المنصرم وعانينا معاناة شديدة في الفنادق والأكل والدرجات السياحية بالإضافة إلي المعاملة السيئة وكل هذا جري اثبتها من وزراة السياحة.
وأضافت أنه رغم كل ذلك فإن أمر إدانة الشركة تأخر لأكثر من ٥ أشهر وصدر قرار بالإيقاف لمدة ٦ أشهر فقط في حين أن شركة أخرى مخالفتها اقل صدر قرار بإيقافها عام وتعليق ترخيصها، والعجيب في الأمر أن الشركة لم تنفذ القرار حتى الآن أو يتم إخطارها وإخطار مكتب السباحة في الإسكندرية بهذا القرار، وقيام الشركة بالإعلان عن رحلات حج وعمرة رغم إيقافها.
وتسألت من وراء تلك الشركة حتى لا تنفذ القرار وتتحدي أكثر من ٢٠ حاجا، ولا تقوم الوزارة بأخطارها وتنفيذ قرارها.
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