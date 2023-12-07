محافظ قنا يشهد تسليم 100 مركب صيد لصغار الصيادين

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس تسليم عدد 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة مقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وشركة المهندس للتأمين، والمهندس لتأمينات الحياة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية اقتصاديا وباشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

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ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم تسليم عدد 100 مركب صيد مجهزة للصيادين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، من الذين لا يمتلكون مراكب ولديهم سابق خبرة في مجال العمل بحرفة الصيد، ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي. مشيدا بالخدمات التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدني داخل المحافظة سواء فى مجال تطوير المنازل أو تنظيم القوافل الطبية، مقدما الشكر للقائمين علي جهودهم المبذولة فى مجال خدمة المجتمع القنائى.



وأضاف الداودي، أن المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة، ومنظمات المجتمع المدني، تتسم بالاستدامة ولم تقتصر على رفع كفاءة المنازل فحسب، بل تشمل تنفيذ مشروع تكافل للأسرة تضمن دخل ثابت يساعدها فى توفير احتياجاتها الأساسية من مستلزمات الحياة.



وأشار محمد عبد الجليل عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن فعالية تسليم صغار الصيادين بقنا مراكب صيد تأتي في إطار تنفيذ برامج العمل الخاصة بالتمكين الاقتصادي التي نقوم بها في مجال دعم الحرف والصناعات التقليدية، بتوفير ما يقرب من الـ 200 فرصة عمل جديدة، ما بين أعمال الصيد والبيع، خاصة وأن المبادرة تحرص على توفير برنامج تدريبي للصيادين، فضلا عن توفير الأدوات التي يحتاج إليها للقيام بعمله مع مراعاة كافة القواعد الخاصة بالصيد مثل تجنب عمليات الصيد الجائر أو استخدام وسائل تضر بالحياة والثروة السمكية بنهر النيل.

وقال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن التحالف سبق لها ونفذت عدد كبير من الخدمات التنموية المستدامة داخل محافظة قنا لعل أبرزها تنظيم سلاسل قوافل عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى، استفاد منها أكثر من 30 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تنفيذ مبادرة لمصر أطفال مصر مستقبل مصر والتى من خلالها نجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولى فى إجراء أول مسح طبى شامل لطلاب مدارس مركزي الوقف وقوص، وكذا تنفيذ كافة التدخلات الطبية المطلوبة من توزيع أدوية وإجراء عمليات جراحية وتوزيع نظارات طبية للأسر الأولى بالرعاية.