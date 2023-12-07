مواصفات شاشات دل UltraSharp بعد إطلاقها رسميا

أطلقت دل تكنولوجيز أول شاشات معتمدة في العالم من فئة الخمس نجوم لراحة العين، مصممة للمهنيين الذين يعملون من المكتب أو المنزل حيث وتضم مجموعة الشاشات الجديدة شاشة UltraSharp 27 Thunderbolt Hub والتي تسمى اختصارًا شاشة (U2724DE)، وشاشة UltraSharp 27 ويطلق عليها (U2724D) وشاشة (P3424WEB) وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات شاشات دل.

مواصفات شاشات دل

تأتي شاشات دل كأول شاشات حاصلة على أعلى شهادة تصنيف من فئة 5 نجوم لراحة العين حيث توفر خصائص راحة بصرية محسّنة لمساعدة المستخدمين على تقليل إجهاد العين، بما في ذلك مضاعفة معدل تحديث شاشات UltraSharp الحالية إلى معدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، لتقديم صور مرئيات حركية أكثر سلاسة ووضوحًا ونظام ComfortView Plus محسّن يؤدي إلى انخفاض كبير في التعرض للضوء الأزرق الضار الصادر عن الجيل السابق من الشاشات والذي يصل إلى 50% من التعرض إلى أقل من 35% في الشاشات الجديدة.

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كما تضم الشاشة مستشعر إضاءة محيطة مدمج يكتشف حالة الإضاءة المحيطة ويقوم تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة وإعدادات درجة اللون حيث أظهرت دراسة حديثة أن الشاشة التي تقوم بضبط سطوعها لتتوافق مع مستويات مختلفة من الإضاءة المحيطة يمكن أن تقلل من تكرار علامات إجهاد العين بنسبة 7 إلى 17% كما كشفت دراسة أخرى أن الشاشة المزودة بميزة تقليل الضوء الأزرق تساعد في تقليل علامات إجهاد العين بنسبة 8% بعد 50 دقيقة من إجراء مهمة بحثية.

كما تطرح دل شاشة UltraSharp 24 USB-C Hub الجديدة (U2424HE)، وشاشة UltraSharp 24 (U2424H) بحجم أصغر قليلًا وتتضمن خيارات الاتصال الشاملة في هذه الشاشات كابل Thunderbolt مفرد، أو منفذ USB-C ينقل ما يصل إلى 90 واط من الطاقة، وإشارات البيانات والفيديو، ومنفذ RJ45 يوفر ما يصل إلى 2.5 جيجابت من الإيثرنت لاتصال سريع ومستقر بالشبكة، وهذه الخيارات متاحة على شاشات UltraSharp 27 Thunderbolt Hub وشاشات UltraSharp 24 USB-C Hub. كما أن جميع الشاشات الأربع الجديدة مزودة بمنافذ اتصال HDMI وDP 1.4.

وتم طرح شاشة مؤتمرات الفيديو المنحنية مقاس 34 بوصة من دِل (P3424WEB) وتعد هذه الشاشات أول شاشات مؤتمرات فيديو مقاس 23.8 بوصة و27 بوصة و34 بوصة في العالم معتمدة لكل من تطبيقات Microsoft Teams وZoom7 وتتضمن هذه الشاشات كاميرا مدمجة ومكبرات صوت وميكروفونات بما يتيح إبقاء مكتب المستخدم مرتبًا ونظيفًا إذ يلغي الحاجة لإضافة جميع تلك الأجهزة والملحقات.

دعم الذكاء الاصطناعي

وللاستجابة لظروف الإضاءة المنخفضة، قامت دل بدمج كاميرا ذكية بدقة 4 ميجابكسل ودقة عرض 2K QHD مزودة بتقنية التأطير التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتداخل رقمي بتقنية HDR، ودعم تقليل ضوضاء الفيديو.

كما تتيح الشاشة أيضًا تعزيز الأمان والتعاون السريع بفضل نظام تسجيل الدخول السريع من دِل ExpressSign-in، الذي يستشعر عندما يكون المستخدمون قريبين أو بعيدين عن الجهاز ويساعد في قفل الجهاز أو تسجيل الدخول عبر نظام Windows Hello ولمزيد من مستويات الأمان، تم تضمين قفل خصوصية ميكانيكي لمنع استخدام كاميرا الويب بشكل يدوي.