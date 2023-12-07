الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

تصنيف الاستدامة الإندونيسي: جنوب الوادي ضمن الجامعات الخضراء لعام 2023

جامعة فنا،فيتو
جامعة فنا،فيتو

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادي صنفت ضمن الجامعات الخضراء وصديقة للبيئة وأدرجت بالمركز 979 على مستوى العالم في تصنيف UI Green Metric العالمي لعام 2023. 

وشمل التصنيف 1183 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه عدد 1080 جامعة من مختلف دول العالم.

 وأفاد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بأن تصنيف Green Metric يقوم بقياس مدى مشاركة الجامعة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

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وأوضح الدكتور حموده محمد رئيس لجنة التصنيف بأنه ظهر 26 جامعة مصرية هذا العام مقارنة ب 17 جامعة مصرية العام الماضي بهذا التصنيف. ويقيم التصنيف البيئة الداخلية للحرم الجامعي كبيئة خضراء ومستدامة من خلال ستة معايير و39 مؤشرا لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المواد من الطاقة والمياه والغذاء.

وأفاد الدكتور أحمد حسن عضو لجنة التصنيف، بان هذا التصنيف يقوم على عدة معايير رئيسية هي البنية التحتية الخضراء والنمو الأخضر بالجامعة (15%) والطاقة وتغير المناخ والحفاظ على استهلاك الطاقة بمباني الجامعة (21 %) ومساهمة الجامعة في تدوير النفايات (18%) والحفاظ على استخدام المياه (10 %) وتقليل المركبات بالحرم الجامعي واستخدام الدراجات لتقليل نسبة الكربون والانبعاثات (18 %) ودعم البيئة التعليمية والبحثية المستدامة (18%) ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

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