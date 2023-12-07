عبد السند يمامة: قدمنا برنامجا انتخابيا شاملا وحلولا واقعية لإنقاذ مصر

دعا المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصريين الي المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تجري عملية التصويت فيها خلال ساعات.

وقال يمامة: “إن التغيير السلمي لأي سلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع”.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وأكد أن من يرغب في التغيير أو عدم التغير عليه المشاركة والتعبير عن إرادته في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أنه لمس تجاوب المصريين مع برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمرات الانتخابية.

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وأكد أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه حرص فيه علي وضع حلول واقعية والنفاذ الي المشكلات التي تعاني منها مصر،خاصة اصلاح التعليم والاقتصاد.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

انتخابات الرئاسة، وفي وقت سابق كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تمامًا من الناحية الواقعية والحقيقية.

وأشار إلى أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، واستعرض الدكتور عبد السند يمامة برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسي ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التي كان يتم تحديدها في حكومات الوفد والتي وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم في الوقت الحالي يعود لعدة أسباب ولذلك يجب أن نستلهم من التجربة الأمريكية التي اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحًا كليًّا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.