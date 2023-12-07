الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

"رجال يد الأهلي" يغادر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

رجال يد الأهلى، فيتو
رجال يد الأهلى، فيتو

رجال يد الأهلى، غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة  مطار القاهرة الدولي للسفر إلى دولة الإمارات من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

 

الأهلى يواجه الزمالك في للسوبر المصرى


ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.


وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

 

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فرصة أخيرة لـ ديفيد ديفيز مع الأهلي

وتعد هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة للإسباني ديفيد ديفيز مع الأهلي، قبل رحيله بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتعرض ديفيد ديفيز حتى الآن لعدد من النتائج السلبية خلال قيادته لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أبرزها خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام الزمالك على صالة الأهلي بالجزيرة.

 

الأهلي يودع كأس مصر لـ كرة اليد

ومؤخرًا ودَّع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر مبكرًا بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة (26-27)، في دور الـ16، وهو ما أثار غضبَ جماهير الأحمر بشكل قوي.

ويرغب ديفيد ديفيز في تحقيق الفوز على الزمالك في قمة كأس السوبر، من أجل مصالحة الجماهير الأهلاوية والبقاء في قيادة الفريق لفترة مقبلة.

 

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