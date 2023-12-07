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اقتصاد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

سعر النحاس،فيتو
سعر النحاس،فيتو

 

شهدت أسعار النحاس اليوم الخميس 7-12-2023، استقرارا ملحوظا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم الخميس 

 

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

 

 

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

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وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

397,3 مليون دولار، واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من 2023

وكشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023، عن تراجع فاتورة واردات مصر من النحاس  ومنتجاتها خلال الربع الأول من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس”.

واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من النحاس 397 مليونًا و272 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 445 مليونًا و679 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 48 مليونًا و407 آلاف دولار.

واردات مصر من النحاس خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد النحاس خلال شهر مارس الماضي جاءت بقيمة 154 مليونًا و671 ألف دولار، مقابل 201 مليون و812 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 47 مليونًا و141 ألف دولار.

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