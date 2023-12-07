الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

توزيع سلع غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بمراكز المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،فيتو

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية الثابتة والمتحركة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز ( المنيا- ملوي – ديرمواس- أبوقرقاص–بني مزار- مطاي-سمالوط- العدوة- مغاغة) عن توزيع سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة وتضم ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي)، وتوفيرها في قرى المراكز والمنافذ التابعة لها، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة " خفض الأسعار" وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين والتصدى لجشع بعض التجار، إلي جانب استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية او التلاعب بأسعارها، حيث تم تحرير 8 محاضر بمطاى تنوعت المحاضر بين ( ذبح خارج المجازر، بيع بأزيد من الأسعار الرسمية، عدم وجود شهادة صحية )، كما تم تحرير 4 محاضر في ديرمواس لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر بالعدوة منها 3 ذبح خارج المجازر وبيع لحوم مجهولة المصدر.
 

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