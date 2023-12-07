توقيع الكشف الطبي على 1762 حالة خلال قافلة بمركز سمالوط بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



وأشار المحافظ أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 4 و5 ديسمبر الجاري بقرية طرفا بمركز سمالوط عن توقيع الكشف على 1762 حالة وصرف العلاج بالمجان.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن، رمد) وضمت إجراء الكشف الطبي على 304 حالات جراحة، 464 حالة أطفال، 283 باطنة، 79 نساء، 77 أسنان، 37 تنظيم أسرة، 265 جلدية، 80 رمد، 173 أنف وأذن، وإجراء 128 تحليلًا متنوعًا، و5 حالات أشعة سينية، و9 حالات موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 110 حالة، وخلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 24 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 123 مترددًا.

