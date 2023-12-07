الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

توقيع الكشف على 1219 مواطنا بقافلة طبية في الدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،فيتو

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية توقيع الكشف الطبي علي 1219مواطنا بالقافلة الطبية بقرية الجزاير مركز بلقاس وذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر ومن خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر إحتياجا. 

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتنفيذا لخطة القوافل الطبية لمديرية الصحة بالمحافظة. 

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وأعلن محافظ الدقهلية انه تم توقيع الكشف الطبى على  1219مواطنا بالقافلة الطبية التى أقيمت على مدار يومين من اواخر شهر نوفمبر الماضي بقرية الجزاير بمركز بلقاس، وقرر المحافظ إحالة 20 مواطنا للمستشفيات لإستكمال الاجراءات لتجهيزهم لاجراء عمليات صغري بالعيادات التخصصية و9 مواطنين لإستكمال العلاج علي نفقة الدولة.

وجاءت تصريحات الدكتور مختار  بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج أعمال القافلة بالقرية المشار اليها.. وأوضح المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال 11 من العيادات التخصصية التى ضمتها القافلة شملت والتي شملت تخصصات  (الباطنة -الاطفال - النساء وتنظيم اسرة-  جلدية.- جراحة -  انف وأذن  - رمد -أسنان-  عظام - - معامل تحاليل - أشعات ) وتجدر الاشارة الى أنه تم تنفيذ ندوات التوعية  والتثقيف الصحي ب 42 ندوة تثقيف لمواطني القرية من خلال التثقيف الصحى خلال يومي القافلة وذلك إلي جانب توافر أصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات باجمالي  120 صنف ادوية

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحه بضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية إلى القرى خاصه المناطق الأكثر إحتياجا تأكيدا لحرص الدولة بكامل أجهزتها التنفيذيه بالمحافظه ومن خلال مديرية الصحة بكافه قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة  للمواطنين بالمناطق الريفيه الأكثر إحتياجا على مستوى المحافظة وأضاف المحافظ  مؤكدا على أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من كافه روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

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