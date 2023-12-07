50 طالبا يشاركون باللقاء السنوي لقيادات الاتحادات الطلابية بالبحيرة

نظمت الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد الغراوي، اللقاء السنوي لقيادات الاتحادات الطلابية بالبحيرة، وذلك بحضور أحمد موسى رمضان رائد عام الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، والدكتور حمدي صالح موجه عام التربية الاجتماعية وذلك بقاعة مركز إعداد القادة بدمنهور، تحت رعاية يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.



وتناول اللقاء، الذي جمع بين المعلمين وطلابهم بمشاركة في اللقاء 50 طالبا وطالبة يمثلون قيادات الاتحادات الطلابية والموجهين والإخصائيين الاجتماعيين،في جو يملئه التقدير والاحترام الذي أقيم هذا العام تحت عنوان (الاتحادات الطلابية... الذكاء الاصطناعي) حيث يهدف اللقاء إلى أهمية دور الاتحادات الطلابية الكبير والمؤثر في دعم كافة المهارات، والعمل على استثمار الطاقات، وتنمية الأنشطة لديهم، والقدرات المختلفة عندهم، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الأنشطة الطلابية والرياضية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.



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