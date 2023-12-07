عبد المنعم رخا.. أول مصري ينبغ في الكاريكاتير.. تنافست الصحف على رسوماته.. أبدع الكثير من الشخصيات.. ولماذا رفضت نقابة الصحفيين عضويته؟

محمد عبد المنعم رخا ، رسام مشهور في القرن الماضى، اشتهر بشخصياته الكاريكاتيرية التي عكس من خلالها الحياة السياسية والاجتماعية في مصر على امتداد 60 عاما منذ منتصف العشرينات حتى منتصف الثمانينات، ومن أبرزها (ابن البلد، رفيعة هانم، قزمان أفندى، بنت البلد، غنى الحرب، سكران طينة باشا، ميمى بيه، والوفدى أفندى)، وعرف بجبرتى الكاريكاتير المصرى رحل عام 1989.

«رخا» يصور جشع التجار بـ «على بابا والأربعين حرامى»

ولد الفنان محمد عبد المنعم رخا -على الأرجح- فى مثل هذا اليوم عام 1910 بمحافظة القليوبية، لأب رحل مبكرا، وكان يعمل قاضيا شرعيا، فحرصت والدته على تحفيظه القرآن الكريم في سن الرابعة، وحين انتقلت الأسرة للعيش بالقاهرة وهو في السادسة تفتحت هوايته على الرسم فأجاد في رسم أبطال مجلة الأولاد بالمدرسة وابتكر شخصيات: أبو لهجة، مندور، صرفانى، المصوراتى وغيرها، وأثناء وجوده بمدرسة الخديوية كان دائم الرسم في كراريس وكشاكيل المدرسة، واكتشف مدرس الكيمياء ذلك واقترح عليه الالتحاق بمدرسة ليوناردو دافنشى حيث الدراسة الليلية، واستطاع نشر رسوماته في مجلة "الفنان" التي كان يصدرها مؤلف الأغانى محمد يونس القاضى، انتشرت رسوماته وفتحت له أبواب مجلات (الستار، الناقد، روز اليوسف، الصباح، البلاغ، أبو الهول، والمستقبل) حتى أصبح القاسم المشترك في معظم المجلات والصحف.

105 أعوام على ميلاد فنان الكاريكاتير «رخا»

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حرية رسام الكاريكاتير

كان الفنان رخا يؤمن بضرورة توفير الحرية لرسام الكاريكاتير وكان يؤمن بأن حرمانه من الحرية يفقده التأثير على الناس وبالتالي يفقده دوره ووجوده وقيمته.، فعندما تقدم بطلب العضوية الى نقابة الصحفيين عند انشائها وكان النقيب وقتها هو الصحفى فكرى أباظة، ورفض طلبه بحجة أنه رسام وليس محررا، فكتب رخا مذكرة تظلم قال فيها: إن اللجنة أخطأت بقرارها الذى رفضتنى فيه لأن رسام الكاريكاتير يقول رأيه بالخطوط بدلا من الكلمات وطلب إعادة النظر في القرار، وتضامن معه خمسة من الصحفيين الكبار منهم محمود أبو الفتح وعبد القادر حمزة ومصطفى أمين، وكان أن انتصر رخا وانضم الى النقابة وأصبح عضوا في مجلس إدارتها أكثر من 22 دورة متتالية، وأصبح بعده الرسام عضوا في نقابة الصحفيين.

رفيعة هانم والسبع أفندى!!

السجن أربع سنوات

في عام 1933 اتهم بالعيب في الذات الملكية في إحدى رسوماته ودخل السجن أربع سنوات أثناء وزارة صدقى باشا حيث قامت شركة النقل الأجنبية التي كانت تحتكر نقل الركاب بين أحياء القاهرة بإهانة العمال المصريين العاملين فيها فأضربوا عن العمل، وأمر صدقى بالقبض على العمال وإيداعهم السجن فصدرت مجلة "المشهور" التي كان يرأس تحريرها الفنان رخا وعلى غلافها كاريكاتير يصور عاملا مغرورا وفى ظهره خنجر وقطرات الدم تتناثر على ملابسه، أما صدقى ورئيس الشركة في زى عسكرى بوليس يصرخ في وجه العامل قائلا: اوعى كدة وسخت بدلة الخواجة، فصادرت الحكومة “المشهور” وقبض على رخا، وبعد أيام أفرجت عنه النيابة، لكن وجد كلاما بخط صغير جدا على حقيبة يحملها العامل مكتوب عليها "يسقط الملك فؤاد السكرى الحشاش"، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات لولا وفاة الملك فؤاد فأفرج عنه بعد شهور قليلة.



وبعد خروجه نشرت رسوماته في الصفحة الأولى لجريدة الوفد ثم في مجلة الإثنين التي يرأسها على أمين وتركها معه عند تأسيس أخبار اليوم التي ظل يعمل بها 45 عاما حتى وفاته في مثل هذا اليوم عام 1989، وقال عنه مصطفى أمين: "هو عامود ثابت في جميع الصحف بغير استثناء.

أمين عام نقابة الصحفيين

انتخب رخا أمينا عاما لنقابة الصحفيين ووكيلا لها عدة مرات، وفى عام 1966 رشح رخا لجائزة الدولة التقديرية عندما طالب الفنان بيكار بمنحه الجائزة من خلال برنامج تليفزيونى باعتباره واحد من أوائل الفنانين المصريين الذين ادخلوا فن رسم الكاريكاتير في الصحافة المصرية، وفى ديسمبر 1983 انتخب رخا رئيسا لجمعية رسامى الكاريكاتير، وحال المرض دون استكمال مشواره فدخل في عزلة مرضية وفى عيد ميلاده الخامس والسبعين حصل على جائزة مصطفى وعلى أمين تقديرا لدوره الريادى.

الفنان رخا

وفي مجلة الإثنين عام 1949 كتب مصطفى أمين مقالا عن الفنان الرسام محمد عبد المنعم رخا قال فيه: زاد توزيع مجلة روز اليوسف عشرة أضعاف بسبب الكاريكاتير الذي كان يرسمه صاروخان ويضع فكرته الصحفى محمد التابعى، ومن بعد التابعى كنت أضع الفكرة، وحين أصبحت رئيس تحرير مجلة "الإثنين" تذكرت الفنان محمد عبد المنعم رخا الذي كان يقوم برسم غلاف مجلة التلميذ التي كنت أحررها وأنا طالب، استدعيته لكى يرسم المجلة وبعد أن كان يرسم صورة واحدة بدأ يرسم أكثر من عشر صور داخل العدد الواحد.

انضمامه إلى أخبار اليوم

وأضاف مصطفى أمين: نجح رخا واكتسح صاروخان وبدأت مرحلة جديدة من العلاقة الحميمة بينى وبين رخا، وحينما بدأت إصدار أخبار اليوم كان رخا يعمل في دار الهلال ودون أن يخبرنى قدم استقالته وانضم إلى أخبار اليوم دون أن يسألنى عن مرتبه، وانتشرت الرسوم الكاريكاتيرية لرخا في أخبار اليوم ومجلة آخر ساعة ومجلة الجيل التي كانت تصدرها الأخبار، وبالرغم من وجود عدد من رسامى الكاريكاتير كانوا موجودين ومنهم سانتس وهو إسبانى الجنسية، ورفقى وهو تركى وصاروخان الأرمنى ولم يكن بينهم مصرى واحد نبغ في مجال فن السخرية، وبذلك يعد محمد رخا أول مصرى ينبغ في هذا الفن.

من أشهر رسوم رخا القمر البلدى

من أشهر رسوم رخا الكريكاتيرية رسم نشره عام 1957 بمناسبة إطلاق روسيا القمر الصناعى الذى اهتزت له أمريكا رسم رخا رسما كاريكاتيريا نشر على غلاف مجلة "الجيل" لفتاة مصرية بنت بلد تقول "قمر روسى إيه وقمر أمريكانى إيه، هوه فيه أحسن من القمر البلدى!".



يصف نفسه بمصنع الرسومات

في مذكراته التي تناقلها أصدقاؤه يقول الفنان رخا: "لقد تحولت من رسام إلى مصنع رسومات، أملأ المجلات والصحف التي تصدر برسومى وضحكاتى ودموعى وأحزانى، وفكرت في استئجار مكتب في سوق الخضار بباب اللوق وهناك التقيت بصديق عمرى على ومصطفى أمين، فذات يوم وأنا جالس بمكتبى دخل على طالب لايزيد عمره على 14 سنة يرتدى قميصًا وشورىتًا، عرفنى بنفسه قائلا “اسمى مصطفى أمين وأريد منك عدة رسوم كاريكاتيرية لمجلة التلميذ التي أصدرها أنا وأخي علي أمين لطلبة المدارس، وأعطاني أفكارًا لعدة صور أرسمها و90 قرشًا ثمنًا لها، طلبت منه أن يأتى في اليوم الثالث لاستلامها، وحضر واستلمها، وبعدها بساعتين جاء يطلبها، فقلت له ماذا جرى لقد اخذتها منذ ساعتين”.

رفض مجلة باسم اشمعنى

وتابع رخا: كادت تحدث مشادة حتى اكتشفت أنه على أمين الذي يشبه أخاه شبهًا عجيبًا.. بعد ذلك قررت إصدار مجلة على نفقتى الخاصة وأنا في سن 19 عامًا ورفضت حكومة محمد محمود باشا منح رخصة باسم مجلة ( اشمعنى ) وجاءت تسميتى لهذا الاسم لأنى كنت أقول لنفسى في كل ساعات الليل والنهار..اشمعنى عبد القادر حمزة يملك جريدة واشمعنى جبرائيل تكلا يملك جريدة.. اشمعنى كل أصدقائى يملكون جرائد ومجلات.

شخصيات جزء من الماضى

واختتم رخا قائلا: “قدمت العديد من الشخصيات الكاريكاتيرية التي وجدت قبولا لدى الناس وجميع الشخصيات التي قدمتها هم أفراد أسرتى الحقيقيون الذين عاشوا النجاح معى وتقاعدوا معى وأصبحوا جزءًا من الماضى مثلى”.