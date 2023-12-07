أحمد حجازي في مواجهة طارق حامد، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة وضمك قبل مواجهتهما اليوم

الدوري السعودي ،يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة اتحاد جدة وضمك في اطار الجولة السادسة عشر من عمر منافسات بطولة، الدوري السعودي"روشن".

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي اليوم



تقام مباراة الاتحاد ضد ضمك، المقرر لها اليوم في اطار الجولة السادسة عشر من عمر منافسات الدوري السعودي".

وتنطلق أحداث المباراة، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت السعودية، علي ستاد الملك سلطان بن عبد العزيز.

ويغيب عن مباراة اليوم النجم الدولي المصري أحمد حجازي، لعدم قيده في القائمة المحلية للفريق.



تشكيل الاتحاد المتوقع ضد ضمك



ومن المتوقع أن يخوض المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو جاياردو، مباراة اليوم أمام ضمك، بتشكيل مكون من:"

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، لويز فيليبي، زكريا هوساوي.

الوسط: فيصل الغامدي، فابينهو، صالح العمري، مروان الصحفي.

خط الهجوم: جوتا، عبد الرزاق حمدالله.

تشكيل ضمك المتوقع أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين.

وفي الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي



وتذاع مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة السادسة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي، عبر قناة SSC Sports 1.

معلق مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم في الدوري السعودي



أسندت مجموعة قنوات SSC Sports 1مهمة التعليق إلي على أحداث اللقاء، لكل من، عيسى الحربين وسعد يحيى.

وتعد مباراة ضمك هي الجولةالأخيرة لـ فريق الاتحاد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي يفتتح مشواره بها يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي.

ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه في رصيده 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 لقاءات وتعادل بـ 4 مواجهات وتلقى 3 هزائم.

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في المقابل يتواجد فريق ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي ويمتلك21 نقطة، جمعها من 5 انتصارات والتعادل بـ 6 مباريات وتلقى 4 هزائم.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة نادي اتحاد جدة المشاركة في بطولة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

ويأتي الثنائي أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني والنجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

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خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

ومن ناحيته يلتقى الأهلى فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة



ويحتل الأهلي صدارة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي، أقرب ملاحقيه.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

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