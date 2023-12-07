الخميس 07 ديسمبر 2023
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وزير الإسكان يتابع سير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي الوزارة، سير عمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بمدينة بني سويف الجديدة، وما تتضمنه من محطات تنقية مياه شرب، ومعالجة صرف صحي، وكذا أعمال ترفيق الأراضي، وغير ذلك.

وأكد وزير الإسكان،  ضرورة دفع العمل بمشروعات ترفيق الأراضي بالمدينة، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو ضمان تنفيذ وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، بأعلى كفاءة وجودة، ولا سيما ما يتعلق بمصادر الطاقة والمولدات بالمحطات، والصيانة الدورية لمكونات المحطات، وضمان جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، وكذا مياه الصرف الصحي المعالجة التي تستخدم في ري المسطحات الخضراء.

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وشدد " الجزار " على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات المرافق بالمدينة، نظرًا لزيادة الاستثمارات التي يتم ضخها بها، والعمل على سرعة تحقيق العائد منها.

 

وفي سياق متصل، قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، بزيارة تفقدية إلى مدينة بني سويف الجديدة، لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال ترفيق الأراضي، وذلك بحضور المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز المدينة، والمهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات التنفيذية بالجهاز، ومجموعة من مهندسي القطاع.

وفي بداية الزيارة، استمع مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، لعرض مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، شمل نسب تنفيذ المشروعات، وموقف تشغيل مشروعات أخرى، والتحديات التي تواجه التنفيذ، وغير ذلك.

ثم انتقل مسئولو الإسكان، للقيام بجولة تفقدية بالمشروعات، شملت محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية، والتى تم تنفيذها بطاقة ٥٢ ألف م٣/ يوم، ومكوناتها، ومراحل تشغيلها، ومحطة تنقية المياه بطاقة ١٠٤ آلاف م٣/اليوم، وكذلك مأخذ المياه العكرة بطاقة ١٠٩ آلاف م٣/اليوم  .

كما تفقد مسئولو الإسكان، مشروعات ترفيق الأراضي الجارية بمنطقة امتداد ٣٣٠٠ فدان بالمدينة، بجانب تفقد أعمال تنفيذ مرافق الحيين السكنيين الرابع والخامس بالمدينة.

 

وخلال الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهد المبذول بالأعمال الجاري تنفيذها، ووجه باستمرار إنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، والمتابعة المستمرة من قبل إدارات الجهاز اثناء تنفيذ المشروعات.
وكان المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، قد أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الأمطار، حيث وجه بسرعة انتشار معدات الجهاز، ومجموعات العمل على الطرق والمحاور الرئيسية، والأحياء السكنية بالمدينة للسيطرة والتعامل الفوري مع نقاط تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المهندس محمد عصام الدين، إنه تم بالفعل انتشار جميع المعدات ومجموعات العمل، تحت إشراف المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، للتعامل الفوري مع آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على المدينة.
وشدد " عصام الدين " على جميع الإدارات التنفيذية المختصة بالجهاز بالتواجد الدائم بمواقع العمل على مدار ٢٤ ساعة، لمجابهة أي تطورات والحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار وتلافي آثارها، وفقًا لخطة العمل الموضوعة مسبقًا، لمواجهة أي تغيرات مناخية قد تتعرض لها المدينة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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