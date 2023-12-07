الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي اليوم

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي ،يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية  مباراة اتحاد جدة  وضمك في اطار الجولة السادسة عشر من عمر منافسات بطولة، الدوري السعودي"روشن".

 

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي اليوم


تقام مباراة الاتحاد ضد ضمك، المقرر لها اليوم في اطار الجولة السادسة عشر من عمر منافسات الدوري السعودي".

وتنطلق أحداث المباراة، مساء اليوم الخميس  في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت السعودية، علي ستاد الملك سلطان بن عبد العزيز.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي


وتذاع مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة السادسة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي، عبر قناة SSC Sports 1.

معلق مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم في الدوري السعودي


أسندت مجموعة قنوات SSC Sports 1مهمة التعليق إلي على أحداث اللقاء، لكل من، عيسى الحربين وسعد يحيى.

وتعد مباراة ضمك هي الجولةالأخيرة لـ فريق الاتحاد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي يفتتح مشواره بها يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي.

ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه في رصيده 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 لقاءات وتعادل بـ 4 مواجهات وتلقى 3 هزائم.

Advertisements

في المقابل يتواجد فريق ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي ويمتلك21 نقطة، جمعها من 5 انتصارات والتعادل بـ 6 مباريات وتلقى 4 هزائم.

فيما  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة نادي اتحاد جدة المشاركة في بطولة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين  12 إلى 22 ديسمبر الحالي. 

ويأتي الثنائي أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني والنجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

 

Advertisements

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

ومن ناحيته يلتقى الأهلى فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة 


ويحتل الأهلي صدارة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي، أقرب ملاحقيه.

 

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.


 

الدوري السعودي الدوري السعودي اليوم بطولة الدوري السعودي بطولة كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بسبب واقعة حكم مباراة أتلتيكو مدريد

عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا

مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ميسي الصغير

تقارير: النادي السعودي الأقرب لضم أونانا حال رحيله عن مانشستر يونايتد

أرقام إريك تين هاج أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

لا واسطة، معايير السيسي في اختيار طلبة الكليات العسكرية والشرطة ووظائف التعليم والنقل

التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

إيران تحذر إسرائيل من أيام مقبلة رهيبة جدا

7 صور ترصد حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 8-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية