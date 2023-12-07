الخميس 07 ديسمبر 2023
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منوعات

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

دوروثي جين تيلمان
دوروثي جين تيلمان أثناء التخرج، فيتو

نالت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 17 عامًا فقط درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية المتكاملة من جامعة ولاية أريزونا، مما يضيف إنجازًا جديدًا آخر إلى حياتها المليئة بالإنجازات.

دوروثي جين تيلمان، وهي مواطنة من الجانب الجنوبي من شيكاغو، تلقت تعليمها في المنزل على يد والدتها وبدأت رحلتها إلى التعليم العالي في سن العاشرة. 

دوروثي جين تيلمان في حفل التخرج، فيتو

البكالوريوس في سن الـ 12

وحصلت تيلمان في سن الثانية عشرة، على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية قبل أن تحصل على درجة الماجستير في سن الرابعة عشرة.

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دوروثي جين تيلمان، فيتو

وأتمت تيلمان الدورات التدريبية وجهًا لوجه وعبر الإنترنت خلال مسيرتها غير التقليدية في التعليم العالي.

 نوع من الجنون

 وأوضحت تيلمان: "في سن مبكرة جدًا، كان هناك الكثير مما كنت أنجزه بسرعة كبيرة.. هناك أيضًا وقت أجلس فيه وأقول إن هذا في الواقع نوع من الجنون.. لقد أنجزت كل هذا".

وإضافة إلى إنجازاتها الأكاديمية، تعد تيلمان أيضًا شاعرة وراقصة ورائدة أعمال. 

وأطلقت في 2020، معهد دوروثي جانيوس للقيادة الذي يقدم برامج لشباب شيكاغو.

دوروثي جين تيلمان، فيتو

كل الإنجازات ممكنة

وقالت تيلمان: إن كل إنجازاتها أصبحت ممكنة بسبب الناس الذين ساعدوها، بما في ذلك والدتها وصديقتها المفضلة وجدتها.

 وأضافت: "أنا ممتنة جدًا لكل هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوني".

وأشارت تيلمان إلى أن خطواتها التالية تشمل الاحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر، والذهاب إلى حفلة موسيقية وحضور حفل التخرج للحصول على درجة الدكتوراه، بحسب صحيفة إن بي سي شيكاغو.

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