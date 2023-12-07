الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود

المجلس الوطني لمراجعة
المجلس الوطني لمراجعة الأفلام، فيتو

المجلس الوطني لمراجعة الأفلام، أعلن منذ قليل عن أسماء الفائزين بجوائز، "المجلس الوطني لمراجعة الأفلام"، وهو مجلس أُنشئ عام 1903، وتعتبر هذه الجائزة من الجوائز المهمة في تحديد مسار الفائزين في موسم الجوائز نحو الجائزة الكبري وهي  الأوسكار. 

وكانت بداية الحفل مع فوز فيلم Killers of the Flower Moon، بجائزة أفضل فيلم لعام ٢٠٢٣.

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كما فاز فيلم Killers of the Flower Moon، بجائزة أفضل إخراج لـ مارتن سكورسيزي.

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وذهبت جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، لـ بول جيماتي عن أدائه في فيلم The Holdovers.

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فيما حصدت جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، الممثلة ليلي غلادستون عن أدائها في فيلم Killers of the Flower Moon.

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وحصل مارك رافالو، علي جائزة أفضل ممثل في دور مساعد، عن أدئه في فيلم Poor Things.

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كما حصلت علي جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد، الممثلة السمراء دافين جوي راندولف، عن أدائها في فيلم  The Holdovers.

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وذهبت جائزة أفضل سيناريو أصلي، لفيلم The Holdovers.

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أما عن جائزة أفضل سيناريو مقتبس، فذهب لسيناريو فيلم Poor Things.

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وحصد فيلم Across the Spider-Verse، علي جائزة أفضل فيلم أنميشين.

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وفاز بجائزة أفضل فيلم عالمي ( غير ناطق بالإنجليزية )، الفيلم الفرنسي Anatomy of a Fall.

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