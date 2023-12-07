الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

الحزم × الفتح - 5 مساء

ضمك × الاتحاد - 5 مساء

الشباب × الاتفاق - 8 مساء

أجندة المواسم المقبلة في الدوري السعودي 

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولأول مرة في تاريخها، اتخاذ خطوة جديدة بشأن دوري روشن منذ تأسيسه في 2009، والذي يستهدف خطط المواسم المقبلة.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن رابطة الدوري السعودي، تعمل على تجهيز أجندة واضحة لمواسم عدة مقبلة، وليس لموسم واحد فقط.

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وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هذا يحدث ذلك للمرة الأولى منذ إشهار رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عام 2008، وهو ما سوف يطرحه الكولومبي كارلو نهرا مدير المسابقات وعمليات كرة القدم في الرابطة عبر اجتماع مع ممثلي الأندية اليوم الأحد، ووضع التصور المبدئي لأجندة المواسم المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الرياض بحضور الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أندية، أبدت عدم رضاها عن توقيت بعض المواجهات في الدوري السعودي، بينها المباريات التي تبدأ التاسعة مساءً، خاصة في فصل الشتاء.

رونالدو يرفض إقالة كاسترو 

سادت حالة من الانقسام بين إدارة النصر السعودي حول إقالة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك مانعا في إقالة كاسترو من تدريب الفريق، بسبب دعم  كريستيانو رونالدو له في الاستمرار في قيادة النصر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو  لعب دورا كبيرا في تعيين لويس كاسترو مدربا للنصر السعودي.

وكانت أصوات عديدة طالبت في الساعات الأخيرة إقالة المدير الفني لويس كاسترو من قيادة النصر في الفترة المقبلة والبحث عن تعيين مدير فني أجنبي جديد يقود المهمة فيما تبقى من عمر الموسم الجاري.

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