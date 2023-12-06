الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها المجرية

توقيع اتفاقية تعاون،
توقيع اتفاقية تعاون، فيتو

وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.

وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات وواجبات المواطنين.

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ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
 

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق شبل- نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها.

 

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المحكمة الدستورية العليا جمهورية مصر العربية اخبار الحوادث

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