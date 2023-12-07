الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إحدى الشركات الإماراتية المشاركة في ايدكس 2023: مصر بها سوق واعد

معرض إيديكس، فيتو
معرض إيديكس، فيتو

حظي معرض إيديكس ٢٠٢٣ للصناعات الدفاعية على إقبال شديد من الشركات العالمية لصناعة الأسلحة الدفاعية والعسكرية هذا العام في كل الدول الشقيقة والصديقة ليكون قبلة منتجاتهم ومن هذه الشركات العالمية شركة ايدج للأنظمة الإلكترونية.
والتي تشارك  بالعديد من منتجاتها المتطورة في الجناح الإماراتي.
قال  يوسف عبد الله مدير تطوير الأعمال في شركة إيدج أن مصر أرض خير ودائما متوجه النجاحات ونحن حرصنا على المشاركة منتجاتنا وحضور المعرض.

Advertisements


وأضاف عبد الله أن إيدج لها أكثر من 150 منتجا بها منتجات موجودة بالفعل في مصر والسوق الأفريقي وسوق الشرق الأوسط.


وكشف عبد الله أن السوق المصرى سوق رائد مشاركتنا في المعرض يساعدنا للتواجد في المنطقة بالكامل يعزز منتجنا.
أهم منتجات الشركة:
_ الطائرات بدون طيار.
_الأسلحة الذكية.
_ أنظمة الحرب الإلكترونية.
وأشار عبدالله ان دور الشركة إنتاج انظمة للدول للإستفادة لتقوية المنظومة الدفاعية والعسكرية والتعاون في إيجاد الحلول للتكنولوجيا المتقدمة والعمل على إليه البحث والتطوير. 
وهناك تعاون كبير للأفرع الرئيسية للشركة في جميع أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإماراتية السوق الافريقى الشركات العالمية الشركات الإماراتية الشركات العالمي آيدكس 2023

الأكثر قراءة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

خبير اقتصادي يكشف عن حل جوهري لأزمة الدولار في الأسواق خلال 2024

تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في السعودية

4 إجراءات عاجلة من الكهرباء لعدم انقطاع التيار أثناء الانتخابات الرئاسية

أحمد عبد القادر ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

تصريح صادم من عبير صبري عن غزة..فماذ قالت؟

إقبال كبير على العربة التمساح داخل الجناح المصري في معرض إيديكس 2023

الخطيب يتدخل لحل أزمة الشحات والشيبي

Advertisements

منوعات

المزيد

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

2000 حالة إصابة يوميًا، كوفيد-19 يغزو التشيك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية