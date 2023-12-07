إحدى الشركات الإماراتية المشاركة في ايدكس 2023: مصر بها سوق واعد

حظي معرض إيديكس ٢٠٢٣ للصناعات الدفاعية على إقبال شديد من الشركات العالمية لصناعة الأسلحة الدفاعية والعسكرية هذا العام في كل الدول الشقيقة والصديقة ليكون قبلة منتجاتهم ومن هذه الشركات العالمية شركة ايدج للأنظمة الإلكترونية.

والتي تشارك بالعديد من منتجاتها المتطورة في الجناح الإماراتي.

قال يوسف عبد الله مدير تطوير الأعمال في شركة إيدج أن مصر أرض خير ودائما متوجه النجاحات ونحن حرصنا على المشاركة منتجاتنا وحضور المعرض.

Advertisements



وأضاف عبد الله أن إيدج لها أكثر من 150 منتجا بها منتجات موجودة بالفعل في مصر والسوق الأفريقي وسوق الشرق الأوسط.



وكشف عبد الله أن السوق المصرى سوق رائد مشاركتنا في المعرض يساعدنا للتواجد في المنطقة بالكامل يعزز منتجنا.

أهم منتجات الشركة:

_ الطائرات بدون طيار.

_الأسلحة الذكية.

_ أنظمة الحرب الإلكترونية.

وأشار عبدالله ان دور الشركة إنتاج انظمة للدول للإستفادة لتقوية المنظومة الدفاعية والعسكرية والتعاون في إيجاد الحلول للتكنولوجيا المتقدمة والعمل على إليه البحث والتطوير.

وهناك تعاون كبير للأفرع الرئيسية للشركة في جميع أنحاء العالم.