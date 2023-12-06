آسر ياسين: فيلم ولاد رزق 3 إضافة لي وانتظروني في رمضان

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بمشاركته في فيلم أولاد رزق 3، حيث يظهر بشخصية الشايب، مؤكدا أن الفيلم إضافة له في مسيرته الفنية.

وعن تعاونه مع أمينة خليل قال: سعيد بالتعاون مع أمينة خليل، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي نتعاون فيها سويا، وشماريخ تجربة مختلفة وأكشن.



وأكد آسر ياسين، أن تصوير فيلم أولاد رزق 3 تجربة مختلفة وجديدة بالوطن العربي.

وكشف الفنان آسر ياسين عن مشاركته في موسم رمضان 2024، مؤكدا أنه يجهز لمسلسل جديد لم يستقر على اسمه.

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وحرص الفنان هشام ماجد، والإعلامي إبراهيم فايق والفنانة أمينة خليل مع آسر ياسين ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والفنانة أنوشكا والمخرج عمرو سلامة والفنان آدم الشرقاوي إلى العرض الخاص لفيلم شماريخ المقام حاليا في إحدى المولات الكبرى.

قصة فيلم شماريخ



تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ



ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد أعربت عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.