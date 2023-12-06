التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط حريق مصنع مراتب بالمريوطية

أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط حريق نشب داخل مصنع مراتب في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

ونشب منذ قليل حريق داخل محل مراتب في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وجار التعامل مع النيران للسيطرة عليها.

نشوب حريق محل مراتب في منطقة المريوطية

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل محل مراتب في منطقة المريوطية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ودفعت بسيارتين إطفاء، وجار التعامل مع النيران للسيطرة عليها.

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كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا؛ لمحاصرة النيران ومنع تمددها لمناطق مجاورة، وجار إخماد النيران.