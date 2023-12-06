المرشح الرئاسي حازم عمر يختتم مؤتمراته الجماهيرية من بنها

اختتمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، سلسلة مؤتمراتها الشعبية الحاشدة بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

حضر المؤتمر، المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، والنائب عبدالله مبارك، عضو مجلس النواب- وأمين محافظة القليوبية، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية، فضلًا عن حضور أكثر من عشرة آلاف مواطن من محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهم "القاهرة - القليوبية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- كفر الشيخ".

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بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للنائب عبدالله مبارك، أكد خلالها على ضرورة الحشد، موضحًا أن هذه الانتخابات هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وسيتنافس فيها أربعة مرشحين من بينهم مرشح الحزب المهندس حازم عمر.

وقال: ندعو إلى المشاركة من أجل تعزيز قواعد التجربة الديمقراطية المصرية.

واستعرض اللواء محمد صلاح أبوهميلة، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النشاط الذي قامت به الحملة منذ أن بدأت عملها، وحتى فترة الصمت الانتخابي والمقرر بدايتها في الثامن من شهر ديسمبر الحالي، لافتًا إلى اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع المرشح حازم، من أجل طرح البرنامج الانتخابي في العديد من وسائل الإعلام، فضلًا عن عرضه ومناقشته مع العديد من الكيانات السياسية.

من جانبه استعرض المرشح حازم عمر، خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن المشاكل التي تهم محافظات هذا القطاع تتلخص في التعليم والصحة، وبعض المشاكل المتشابهه بين المحافظات، وقد قمنا في برنامجنا بحل هذه المشاكل ووضع خطة للعمل على تطويرها.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج يهتم في المقام الأول بالطبقات الضعيفة والمتوسطة، فضلًا عن الاهتمام بالفلاحين وتعظيم عائدهم ودخلهم، وذلك من خلال رفع الكفاءة المحصولية والإنتاجية لهم، بالإضافة إلى تحديد الزراعات التعاقدية.

واختتم كلامه قائلًا: التفاصيل الدقيقة في برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنها في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لاسيما أنها تتضمن دراسات موسعة وحلول جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات.