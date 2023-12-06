الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

تطور جديد في حادث قتل الطفل مالك على يد عمه بالعياط

الاستماع لأقوال مجرى
الاستماع لأقوال مجرى التحريات، فيتو

استمعت نيابة الجيزة لشهادة مجري التحريات في حادث قتل الطفل مالك على يد عمه في العياط، بسبب خلافات أسرية.

 

خلافات أسرية وراء مقتل الطفل

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل الطفل "مالك.س" بسبب خلافات أسرية، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم قتل الطفل انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها بإحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.

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القبض على المتهم بقتل نجل شقيقه في العياط

وكان قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد باختفاء نجله "مالك س م ع" 3 سنوات، في ظروف غامضة، وبعدها وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور علي جثة الطفل المتغيب داخل جوال بترعة جرزا بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والد المجني عليه "عامل بمصنع طوب" بسبب خلافات أسرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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