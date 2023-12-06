الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نوارة نجم: والدي عمره ما اعترف بالكيان لأنه من شعراء المقاومة (صور)

نوارة نجم، فيتو
نوارة نجم، فيتو

قالت نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، إن حفل توزيع الجائزة التي تحمل اسم والدها يأتي هذا العام في ظرف حزين نمر به، موضحة أن إحياء ذكرى والدها هذا العام يأخذ بعدا آخر.


نوارة نجم

وأضافت نوارة نجم خلال حفل توزيع الجائزة والمقام في دار الاوبرا المصرية: "الاحتفاء بابويا ليه بعد تاني، لانه احد شعراء المقاومة وعمره في حياته ما اعترف بالكيان".


وألقت نوارة نجم قصيدة "غزة" لوالدها الراحل أحمد فؤاد نجم، وذلك وسط تفاعل الحاضرين في الحفل.

Advertisements

ويحضر حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم في دورتها العاشرة هذا العام كل من المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي الجائزة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، وكوكبة من الكتاب والمثقفين.


جائزة أحمد فؤاد نجم

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.


الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وجائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.
فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.
 

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم المهندس نجيب ساويرس الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم نوارة نجم مهندس نجيب ساويرس

مواد متعلقة

نجيب ساويرس: أحمد فؤاد نجم لم يغب عن ذهني وهذا أملي من الجائزة (فيديو وصور)

بالأسماء، القائمة القصيرة للدواوين بجائزة أحمد فؤاد نجم في دورتها العاشرة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي Veto live Sports

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

القضاء الإداري يلغي قرار وزير الرياضة ويعيد عمر الغنيمي لسموحة

شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

إسماعيل هنية يحدد شرط المقاومة للدخول في تفاوض جديد مع إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بحل المشكلات ومواجهة الصعوبات

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

المزيد
الجريدة الرسمية