نوارة نجم: والدي عمره ما اعترف بالكيان لأنه من شعراء المقاومة (صور)

قالت نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، إن حفل توزيع الجائزة التي تحمل اسم والدها يأتي هذا العام في ظرف حزين نمر به، موضحة أن إحياء ذكرى والدها هذا العام يأخذ بعدا آخر.



نوارة نجم

وأضافت نوارة نجم خلال حفل توزيع الجائزة والمقام في دار الاوبرا المصرية: "الاحتفاء بابويا ليه بعد تاني، لانه احد شعراء المقاومة وعمره في حياته ما اعترف بالكيان".



وألقت نوارة نجم قصيدة "غزة" لوالدها الراحل أحمد فؤاد نجم، وذلك وسط تفاعل الحاضرين في الحفل.

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ويحضر حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم في دورتها العاشرة هذا العام كل من المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي الجائزة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، وكوكبة من الكتاب والمثقفين.



جائزة أحمد فؤاد نجم

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.



الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وجائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

