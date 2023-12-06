بعد تأجيل المحاكمة مجددًا، التفاصيل الكاملة لجريمة قتل فاطمة على يد زوجها بالشرقية

في شهر يوليو من العام الحالي 2023 شهدت قرية كفر عجيبة بدائرة شرطة مركز ههيا محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة، بعد مقتل سيدة أربعينية على يد زوجها، لكن ما قصة القتل.

تفاصيل جريمة هزت كفر عجيبة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول سيدة تدعى “فاطمة.م.م.ح” 40 عاما ربة منزل (جثة هامدة) متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالرقبة وجرح قطعى بالرأس.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة “محمود.أ.م.ع”53عاما زوج المجني عليها ويعمل (تاجر خردة) والمقيم قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق حيث قام بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض في أحد الشوارع بالقرب من سوق القرية وذلك على اثر خلافات زوجية بينهما وتركها منزل الزوجية منذ عدة أشهر ورفضها العودة معه إليه مرة أخرى.

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تمكنت القوات من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات ثم إحالته محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة



وتضمن أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن “مقص حديدي” وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا وطعنه استقرت بالعنق وأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأحرز سلاحا أبيض مقص حديدي ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص درب مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية.

قرار محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء

فيما أجلت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء للمرة الثانية محاكمة المتهم لجلسة اليوم الأول من شهر يناير من العام المقبل 2024.



عقوبة القتل العمد في القانون المصري



ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.



شروط التشديد



يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي



يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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