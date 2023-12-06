عودة خدمة تلقى الشكاوى والمقترحات على الخط الساخن للمترو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عن عودة خدمة تلقى الشكاوى على الخط الساخن بشكل طبيعى بعد عطل مؤقت لبعض الوقت، وتم حل المشكلة بالكامل، وعودة العمل بشكل طبيعى لتلقى المقترحات والشكاوى على الخط الساخن 19549

وجاء الإعلان الرسمى من الشركة على صفحتها كما يلى

عملائنا الكرام،

نحيط سيادتكم علمًا أن الخط الساخن للشركة يعمل حاليًا بشكل طبيعي

آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو تشكركم علي تفهمكم ونأسف علي الإزعاج.

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وكانت الشركة اعلنت فى وقت سابق انه نظرًا لوجود عطل فني من المصدر يتعذر علينا حاليا استقبال مكالمتكم على الخط الساخن 19549

ويمكنكم التواصل معنا للشكاوى أو الاستفسارات على صفحتنا على الفيسبوك او الواتساب

- 01114444988 - للخط الأخضر الثالث و- 01103776770 - لقطار العاصمة

وتقدم الشركة المشغلة للخط الاخضر الثالث العديد من الخدمات للركاب لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للركاب وذلك بناء على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير

ويأتي ذلك فى إطار حرص الفريق كامل الوزير معالي وزير النقل على تقديم أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق وتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إذ تتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري العظيم مستخدمي هذا المرفق الحيوي والهام والذي يخدم الملايين يوميا.