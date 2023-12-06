الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

انطلاق المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بمنيل شيحة

إنطلاق المؤتمر الختامي
إنطلاق المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

انطلق منذ قليل المؤتمر الانتخابى الختامي للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد فى قرية منيل شيحة، التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي اليوم الأربعاء الخامسة مساء بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة قرية منيل شيحة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 


وقال محمد كردي، المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر، وكذا اختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.
 

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وأضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة على مستوى شوارع الجيزة وفي القري المحيطة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة


انتخابات الرئاسة، وفي وقت سابق كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

 

 

انتخابات رئاسة الجمهورية
 

وأضاف يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تمامًا من الناحية الواقعية والحقيقية.

 

وأشار إلى أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

 

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، واستعرض الدكتور عبد السند يمامة برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

 

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسي ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

 

 

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التي كان يتم تحديدها في حكومات الوفد والتي وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم في الوقت الحالي يعود لعدة أسباب ولذلك يجب أن نستلهم من التجربة الأمريكية التي اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحًا كليًّا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

 

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