الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تحفظ التحقيقات في العثور على جثة شخص مشنوق بالمنيرة الغربية

انتحار شخص، فيتو
انتحار شخص، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في العثور على جثة شخص مشنوق داخل مسكنه بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا باستخدام حبل لمروره بضائقة نفسية، لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

 

إقدام شخص على التخلص من حياته

 

وأقدم شخص على التخلص من حياته شنقا داخل مسكنه بوساطة حبل، بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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شخص ينهي حياته شنقا داخل شقته بالمنيرة الغربية


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوجود جثة شخص مشنوقًا داخل منزله على الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة وتبين وجود جثة مشنوقًا مستخدما حبل ملفوف حول رقبته بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة.

 

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