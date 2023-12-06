إدخال 3200 شاحنة ووصول 271 طائرة تحمل 7 آلاف طن مساعدات لـ غزة

كشفت مصادر بالهلال الأحمر المصري عن إدخال أكثر من 3200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الأحداث التي يشهدها القطاع، مقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

إدخال أكثر من 3200 شاحنة مساعدات ووصول 271 طائرة مساعدات لغزة تحمل 7 آلاف طن

وقال مصدر مسئول بالهلال الأحمر المصري إن هذه الشاحنات حملت كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمفروشات والخيام والمفروشات والمياه والمواد الإغاثية وغيرها من المساعدات المتنوعة، إذ قام الهلال الأحمر المصري بتجهيزها وإدخالها إلى القطاع عن طريق بوابة معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا.



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أضاف المصدر، أنه وصل الي محافظة شمال سيناء عن طريق البر عدد 2000 شاحنة، محملة بكميات كبيرة من المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب المصرية وعدد من الجهات الأخرى.

مطار العريش يستقبل 271 طائرة مساعدات لغزة تحمل 7 آلاف طن

وأعلنت المصادر عن وصول عدد 271 طائرة حملت نحو 7000 طن من المساعدات المتنوعة المقدمة لغزة.

وأعلنت المصادر أن المساعدات يتم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

لفت المصدر، إلى أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.



كان ميناء العريش البحري قد استقبل 4 سفن مساعدات لصالح قطاع غزة من بينها سفينتين تركيتين حملت كميات من المساعدات المتنوعة والمستشفيات الميدانية لقطاع غزة وسفينة طبية فرنسية وأخرى سفينة طبية إيطالية، حيث تستقبل السفينتين الطبيتين الإيطالية والفرنسية الجرحى الفلسطينيين للعلاج وإجراء العمليات الجراحية المتنوعة عن طريق أطقم طبية علي أعلى مستوى.