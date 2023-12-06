الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي وكلاء الكليات

طلاب قنا، فيتو
طلاب قنا، فيتو

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا مع  وكلاء كليات الجامعة -لشئون الطلاب، الدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة-  بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة آليات المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحث الطلاب  على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ولمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب.

وفى كلمته دعا الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة جميع منتسبي الجامعة للمشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا، وحقا دستوريا لكل مواطن، مشيرًا إلى عقد الجامعة خلال الفترة الماضية للعديد من  الاجتماعات والندوات التوعوية  بهدف حث الطلاب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم توفير وسائل نقل لمنتسبي الجامعة  لمقر اللجان الانتخابية لتحفيزهم  للمشاركة في الانتخابات، وإلى ضرورة ظهور جميع منتسبي الجامعة بصورة مشرفة تعكس صورتها الإيجابية في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.
 

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة والندوات والمبادرات بهدف توعية الطلاب وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار دور الجامعة في تنمية الوعي لدى الطلاب وبما يساهم في تكوين الشخصية الإيجابية والمعتدلة للطلاب.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي قنا موقع فيتو

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