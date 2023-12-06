مجموعة توازن للصناعات الدفاعية تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ضمن فعاليات معرض إيدكس 2023

خطوات ناجحة وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، وفي هذا السياق،ك ان استقبال اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد مجموعة توازن وايدج الإماراتية، الذي ضم كل من سعادة مني الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ويوسف البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة الطارق، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس ٢٠٢٣.

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خلال تفقدهم جناح الهيئة العربية للتصنيع، أعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة على أهمية فتح مجالات جديدة للإستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال انتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

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