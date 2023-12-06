تضامنا مع غزة، بيان عاجل من اتحاد الأدباء والكتاب العرب بموريتانيا

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بيانا بشأن أحداث غزة، حيث أكد الحضور من رؤساء الاتحادات العربية أن ما تقوم به آلة الحرب الصهيونية تفتك بالشعب الفلسطيني وتدمر غزة وتهجر أهلها من بقعة إلى أخرى، وتحاصرهم وتجوعهم، وتقوم بنقل جماعي وبالجملة نال الأطفال والنساء والشيوخ إلى أن وصل الأمر إلى قتل كل متحرك فيها.



ما يحدث في فلسطين مقتلة كبرى

وتابع الاتحاد: إنها لمقتلة كبرى تجاوزت حدود المحرقة إلى حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية، على مدار ستين يوما، من عمر تلك الحرب الهمجية الوحشية على غزة طالت المؤسسات الإعلامية والثقافية ودور العبادة من مساجد وكنائس، والمؤسسات الصحية، (حرب المشافي) ناهيك عن قتل الصحفيين والكتاب والعلماء والأطباء والمرضى والمسعفين وفرق الدفاع المدني.



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متى يصحو الضمير الإنساني؟

وأردف الإتحاد أن كل هذا جرى ويجري أمام صمت العالم الظالم المتفرج على الدم المسموح والمراق ومشهد الجثث الملقاة تنهشها الكلاب في الطرقات الموحشة، ولم يوقظه صرخات الأطفال واستغاثات النساء، ودموع الرجال، فماذا ينتظر العالم ؟ ومتى يصحو الضمير الإنساني، ويقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؟

وفي السياق ذاته، ما انفكت قوات الكيان الصهيوني عن اجتياح مدن الضفة الغربية في جنين ونابلس والمدن الفلسطينية الأخرى، وما فتئت تدنس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتنتهك حرمات المسجد الأقصى المبارك.



اعتداءات وحشية غير مسبوقة

فضلا عما يتعرض له أسرى الحرية في سجون الاحتلال من تنكيل واعتداءات وحشية غير مسبوقة، حيث ارتقى عشرات الشهداء منهم منذ بداية العدوان على غزة، ورفض علاجهم وحصولهم على أبسط الحقوق، منوهين لما يتعرض له الكاتب الفلسطيني وليد دقة الذي يعاني المرض الشديد من إكراهات وإنكار تحرير وتأمين العلاج اللازم لإنقاذ حياته، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين في الضفة والقدس وغزة منذ بداية ذلك العدوان الغاشم البغيض.



كل هذا يأتي في إطار إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الفصل العنصري التي لا ترى العرب وتبغضهم وتناصبهم العداء، وتحاول ترويج الخرافة الصهيونية المدعاة بحسب الرواية التوراتية الرافضة للغير - العرب الذين تعدهم(الأغيار) أو (الجوييم) أي الحيوانات العجماء.

ذلك ما عبر عنه مؤخرا خلال الحرب على غزة قادة الاحتلال بوصف العرب والفلسطينيين بالوحوش، وبعضهم ذهب إلى المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة.



القمة الأدبية العربية الإفريقية

أمام هذه المقتلة الكبرى، فإننا نحن المجتمعين في نواكشوط في القمة الأدبية العربية الإفريقية، نؤكد ما يأتي:

١. ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة

الحرب الشعواء على غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع المجازر التي شهدها التاريخ.

٢. استمرار الفعل الشعبي والثقافي وتحشيد الجماهير العربية لمواصلة الضغط على الحكومات لإجبار دولة الاحتلال على وقف تلك الحرب الهمجية.

٣. العمل على تأمين الغذاء

والدواء والوقود إلى غزة التي تنقطع عنها كل سبل الحياة.

٤. رفض كل أشكال التطبيع وخاصة التطبيع الثقافي باعتباره أشد أنواع التطبيع وأخطرها، حيث يستهدف الذات والهوية والوجود.

٥. العمل على تصليب وتعمير حملات المقاطعة الواسعة الشاملة للاحتلال والغرب والولايات المتحدة، مقاطعة سياسية واقتصادية وشعبية.