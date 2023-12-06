الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ثالث أيام معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية مكثفة
لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية بمعرض إيديكس،فيتو

شهد اليوم الأربعاء، عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023".

والتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى بنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية والوفد المرافق لها.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء (أكاديمية تاليس للتدريب) بالتعاون مع الجانب الفرنسى متمثلًا فى شركة تاليس العالمية وكذا الجامعة الفرنسية بالقاهرة وذلك فى إطار تطوير منظومة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المصرية كأحد المكونات الأساسية فى مجال نقل تكنولوجيا التصنيع العسكرى.

 وأكد الفريق أحمد خالد خلال اللقاء على أنه من المخطط تأهيل أعداد كبيرة من الشباب المصرى على مهارات فنية وتخصصية تؤهلهم للتعامل مع أحدث الأجهزة والمنظومات العالمية، فضلًا عن حصولهم على شهادة معتمدة من الجامعة الفرنسية ومماثلة للتعليم الأوروبى توفر لهم فرص عمل متميزة فى مجالات التصنيع العسكرى والمدني. 

 كما التقى نائب وزير الدفاع التركى، وممثل رئيس الأركان التركى، ونائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

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فيما إلتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بكلًا من المدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وممثل القوات البحرية الروسية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية، ورئيس أركان الدفاع الجيبوتى يرافقه قائد خفر السواحل الجيبوتى، ومدير فرع شركة نافانتيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

 

كما إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بكلًا من مساعد قائد القوات الجوية البرازيلية للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية، ونائب رئيس شركة سافران الفرنسية حيث شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين 

 

 كما التقى بالمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، ونائب مدير شركة بوينج الأمريكية،ومدير شركة (UANDRONE )  اليونانية، وممثلوا شركة (جال _ أمروك) الإماراتية، وشركات تركيش أيروسبيس وهافيلسان وأسيلسان التركية، ورئيس هيئة أركان الجيش اليمنى، وممثلوا وشركة LEONARDO HEL  الإيطالية.

فيما التقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى بممثلى شركتى (BHARAT ELECTRONICS LTD) ، و(BHARAT DYNAMICS LIMITED)  الهنديتين، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وممثلى شركة THALES الفرنسية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، وممثلى شركة MBDA  الفرنسية، وممثل قائد قوات الدفاع الجوى القطرى، وممثلى شركتى فيكتور وmolniya الروسيتين.

 

كما التقى اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بنائب وزير الدفاع الأرمينى والوفد المرافق له، وممثل رئيس أركان الجيش الباكستانى، ونائب وزير الدفاع التركى، ورئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.

كما إلتقى اللواء مهندس حسام قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية مع رئيس هيئة تسليح جنوب أفريقيا.

كما التقى اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية

 وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تجديد الشراكة بين الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة تاليس العالمية التى تعد خطوة هامة فى طريق التعاون المشترك 

ويتم من خلال هذه الإتفاقية المزج بين الشركتين للتشجيع على الإبداع والنهوض بالإمكانيات التكنولوجية.

 

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم تعزيز علاقات التعاون فى المجالات
العسكرية المختلفة.
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