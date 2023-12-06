الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

منتجات الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيدكس 2023 تحصل على إعجاب الوفود الرسمية

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023, اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض من كبار المسئولين بالدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العالمية

واستحوذت منتجات الهيئة  المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية علي اعجابهم   ومنها ٥ منتجات جديدة وهي  الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.


وتضمنت فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023 , مباحثات متعددة للواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس  الهيئة العربية للتصنيع.

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مع كل من  الرئيس التنفيذي لشركة 
Lockheed Martin 
الأمريكية 
ومع  وفد كبار مسئولي شركة تاترا التشيكية
ووفد شركة اوتكار التركية
كما تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف،رئيس الهيئة العربية للتصنيع جناح شركة CETC الصينية.

وكانت هناك مباحثات  بجناح الهيئة العربية للتصنيع مع وفد شركة Opticoelectron Group البلغارية

كما   تفقد جناح  الهيئة العربية للتصنيع كل من 
رئيس أركان الجيش بجمهورية مالاوي. 
ورئيس أركان الجيش بجمهورية غينيا 
ومدير الصناعات العسكرية بجمهورية الجزائر 
ومساعد قائد القوات الجوية بجمهورية البرازيل 
وممثل قائد القوات الجوية اليونانية
والملحق العسكري السابق بسفارة كوريا الحنوبية بالقاهرة 
ووفدا من طلبة جامعة مطروح

 

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