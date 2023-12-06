10 خلال يوم، جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط جديد في معارك شمال غزة

طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد.

استهداف دبابتين للاحتلال

وكانت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف دبابتين للاحتلال بقذائف "الياسين 105" في محور شرق خان يونس.

كما أكدت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خان يونس أصابتهم بشكل مباشر.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت موقع كيسوفيم في غلاف غزة بصواريخ قصيرة المدى.

استمرار الهجوم البري على غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولة تدمير أنفاق حماس في القطاع من خلال استخدام مياه البحر.

وأفادت وسائل إعلام، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

محاصرة مدينة خان يونس

وقالت قناة الشرق: إن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.

وبحسب مراسل القناة، أصبح طريق "السطر" الغربي مغلقا بعد قصفه من الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بات مغلقًا بين دير البلح وخان يونس.

وتتركز الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة بمنطقة سوق الشجاعية الشعبي، وتقطع طريق صلاح الدين بين الزيتون والشجاعية.

معارك واشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال

وفي نفس السياق، أكدت مصادر خاصة للميادين أنّ المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأفاد مراسل الميادين في غزّة بمواصلة قوات الاحتلال قصفها المدفعي على شرقي خان يونس، وذلك بالتزامن مع اشتباكاتٍ عنيفة تدور في المنطقة.

كما أوضح أنّ المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل الإسرائيلي في جنوبي غزّة، كما أكّد أنّ تقدم الآليات باتجاه خان يونس بطيءٌ جدًا.

وشدّد على أنّ اشتباكاتٍ عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس، مفيدًا بتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزّة.

خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة

من جهتها، أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنّ مجاهديها خاضوا معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، مؤكّدةً إيقاع خسائر فادحة في صفوف الاحتلال وآلياته.